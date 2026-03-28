Javier Vendrell Camacho

Decenas de miles de personas protestan en Londres contra la extrema derecha

Decenas de miles de personas se manifestaron este sábado en Londres en una marcha convocada para "frenar a la extrema derecha" y que discurrió en un ambiente festivo por algunas de las arterias más céntricas de la capital británica, en lo que resultó una de las mayores manifestaciones de los últimos años. Más información