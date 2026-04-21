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Cerca de 200 turistas quedan atrapados en una colina de Río de Janeiro durante una operación policial

Cerca de 200 turistas quedan atrapados en una colina de Río de Janeiro durante una operación policial

Lucía Feijoo Viera

Cerca de 200 turistas quedan atrapados en una colina de Río de Janeiro durante una operación policial

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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Cerca de 200 turistas quedaron atrapados este lunes en la cima del Morro dos Irmãos, uno de los miradores más populares de Río de Janeiro, mientras se desarrollaba una operación policial contra miembros de la organización criminal Comando Vermelho en la favela de Vidigal. Los visitantes aguardaban el amanecer cuando un helicóptero sobrevoló la zona y se escucharon disparos en las inmediaciones, aunque no se registraron heridos. Una turista portuguesa aseguró haberse sentido segura gracias a la actuación de los guías, acostumbrados a este tipo de situaciones. Según informó la policía, el operativo se saldó con tres detenidos y la incautación de armas, drogas, munición y material táctico.

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