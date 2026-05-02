Javier Vendrell Camacho

Trump afirma que EE.UU. "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato" y añadió que primero terminará con el "trabajo" en Irán, durante su intervención como orador principal en una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, Florida.