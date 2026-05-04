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Buscan los restos de un desaparecido en el interior de un cocodrilo

Buscan los restos de un desaparecido en el interior de un cocodrilo

Sara Fernández

Buscan los restos de un desaparecido en el interior de un cocodrilo

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
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La policía de Sudáfrica ha realizado una curiosa intervención. Un agente tuvo que llegar hasta una zona infestada de cocodrilos para sacar en helicóptero a uno de ellos tras darle muerte. Se cree que el reptil podría haber devorado a una persona que lleva desaparecida desde la semana pasada. En su interior, la policía ha encontrado restos humanos con los que cotejará el ADN para determinar a quién pertenecen.

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