Lucía Feijoo Viera

El papamóvil de León XIV ya está en España para su visita

Uno de los dos papamóviles que utilizará León XIV durante su visita a España ha aterrizado este domingo en Barcelona, según ha informado la Policía Nacional en su cuenta de X. El vehículo se encuentra custodiado por la Policía Nacional, que también ha informado en su publicación que la colaboración con el Ejército del Aire está siendo "fundamental" para la logística del dispositivo de seguridad de la visita del Pontífice a España. El Papa iniciará esta próxima semana su viaje a España, en el que recorrerá más de 2.500 kilómetros, si se tiene en cuenta la distancia en línea recta de su recorrido entre Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, y pronunciará 12 discursos, cinco homilías y cinco saludos. Más información