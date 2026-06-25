Lucía Feijoo Viera

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Dos terremotos en Venezuela obligan a declarar el estado de emergencia

Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos, estremecieron a varias regiones de Venezuela, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos. La "presidenta encargada", Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia nacional. El epicentro de los temblores se situó en el municipio de Montalbán, estado Carabobo de la región central del país. El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos descartó amenazas de esa naturaleza. "Tenemos varias zonas complicadas, situaciones muy alarmantes, edificios, casas y viviendas se han desplomado", reportó el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello. "A esta hora, tenemos reportes de 32 fallecidos sin contar aún con la cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados", declaró Delcy Rodríguez en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión. Más información