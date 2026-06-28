¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Bomberos de EEUU rescatan con vida de los escombros a un bebé y a su madre
Bomberos de Estados Unidos pudieran rescatar a un bebé y a su madre bajo los escombros. En un vídeo se ve a los rescatistas cargando al bebé, que llora mientras es sacado de los escombros.
Últimos vídeos
TERREMOTOS EN VENEZUELA
La emoción de un médico al rescatar en Venezuela a un niño de 10 años
TERREMOTOS EN VENEZUELA
Rescatan a una familia al completo con vida en La Guaira, Venezuela
TERREMOTOS EN VENEZUELA