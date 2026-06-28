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Bomberos de EEUU rescatan con vida de los escombros a un bebé y a su madre

Bomberos de EEUU rescatan con vida de los escombros a un bebé y a su madre

Javier Vendrell Camacho

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Bomberos de EEUU rescatan con vida de los escombros a un bebé y a su madre

Javier Vendrell Camacho

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Bomberos de Estados Unidos pudieran rescatar a un bebé y a su madre bajo los escombros. En un vídeo se ve a los rescatistas cargando al bebé, que llora mientras es sacado de los escombros.

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