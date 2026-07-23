Sara Fernández

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Rusia defiende que Arabia Saudí tiene derecho a desarrollar la energía nuclear

El Kremlin defendió este jueves el derecho de Arabia Saudí a desarrollar la energía nuclear con fines pacíficos al igual que Irán y otros países, a raíz del acuerdo entre Washington y Riad que permitirá al reino árabe promover un programa nuclear civil y que, según algunos medios, le abriría la puerta al enriquecimiento de uranio.