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Rescatan a una mujer tras pasar 36 horas bajo un hotel derribado en Pereira (Colombia)

Es la segunda noche tras el terremoto en Colombia y siguen siendo horas críticas para encontrar gente con vida de entre los escombros. Los rescatistas se afanan por localizar y sacar a personas vivas de debajo de los edificios derrumbados. Es el caso del último rescate en la localidad de Pereira donde han conseguido rescatar a Daniela Largo 36 horas después del terremoto.