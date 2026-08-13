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Sigue creciendo la cifra de víctimas mortales tras el terremoto de Colombia

Los puños arriba, las pruebas de silencio se suceden sin descanso en las zonas donde puede haber supervivientes. En un edificio buscan a varios desaparecidos, entre ellos a una niña. En otro, la prueba se interrumpe de golpe: alguien escucha el sonido de un móvil y la actividad regresa entonces de forma frenética. Se acaba de superar el umbral de las 72 horas críticas y no hay tiempo que perder. Por eso, los equipos intensifican los levantes sistemáticos.