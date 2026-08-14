Lucía Feijoo Viera

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Un tren de pasajeros descarrila en Inglaterra: imágenes aéreas del accidente

Al menos dos personas han resultado heridas graves tras el descarrilamiento de un tren de pasajeros este jueves en Lewes, en la región de Sussex Este, en el sur de Inglaterra. El tren, de la compañía Southern Rail, cubría el trayecto entre Haywards Heath y Lewes (parte de la ruta Brighton-Londres). Como consecuencia del accidente, varias de las líneas de esa compañía han quedado cortadas, y las demás sufren serios retrasos. El convoy, en el que viajaban 150 personas, se componía de ocho vagones. Han sido los tres últimos los que han descarrilado y han acabado volcados a un lado de la vía, por razones aún desconocidas. Una imagen de un helicóptero y transmitida por la BBC muestra tres vagones volcados. En otra imagen tomada de las redes sociales, se ve a personal de emergencias encaramado en la parte de arriba de los vagones. Un pasajero de uno de los vagones que se quedaron en la vía contó a la cadena pública británica que vio a otros pasajeros sangrando y con cortes, pero todos ellos salieron de los vagones por su propio pie. El diario The Sun apunta a que 40 pasajeros quedaron atrapados en los vagones volcados en un primer momento, antes de ser finalmente evacuados. El accidente se ha producido en el día más caluroso del año 2026, con termómetros que han alcanzado los 38,1 grados centígrados en un parque de Londres. Precisamente la zona donde se produjo el accidente ha sido una de las más afectadas por esta ola de calor de hoy. Más información