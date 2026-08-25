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El primer ministro de Ontario: "Trump puede besarme el culo"

El primer ministro de Ontario: "Trump puede besarme el culo"

Sara Fernández

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El primer ministro de Ontario: "Trump puede besarme el culo"

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
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El primer ministro de Ontario, Doug Ford, lanza un duro ataque verbal contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ford asegura de forma explícita que el mandatario estadounidense puede "besarle el culo" ("kiss my ass"), en respuesta a las nuevas amenazas de Washington de imponer aranceles del 50% a las exportaciones canadienses de automóviles, autopartes y acero para el próximo Día de Año Nuevo.

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