Los pescadores de La Graciosa secundaron este miércoles las protestas realizadas en el resto de Canarias para exigir un reparto equitativo de las cuotas de atún entre los profesionales del sector, es decir, que en esa distribución se incluya también a los que faenan en las embarcaciones artesanales y no solo a los atuneros, que se dedican en exclusiva a la captura de túnidos. Los marineros de la octava isla se manifestaron con pancartas ante la Cofradía de Pescadores de la octava isla con reivindicaciones como "No censos excluyentes. No cuotas", "Ayúdanos, nuestro futuro está en peligro" o "Las 8 islas canarias dependemos del atún". Entienden que las cuotas ignoran la realidad histórica de la flota del Archipiélago y que se pretende poner en manos de unos pocos la pesca del atún. En ese sentido, exigen que se tenga en cuenta el dicho "un pescador, un anzuelo".