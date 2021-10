La murga de Arrecife (Lanzarote) Los Simplones ha realizado un emotivo homenaje a La Palma por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. "No estás sola. No es un problema de palmeros y palmeras. Con ustedes sufre Canarias entera. Para un canario no existe suficiente mar que nos separe", cantan los murgueros en un vídeo que han grabado para mostrar su solidaridad y apoyo con la población palmera.