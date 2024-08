Las cerámicas aborígenes canarias que la artista catalana Pepa Poch (Barcelona, 1960) ha creado en Lanzarote siguiendo técnicas ancestrales, se pueden ver en el Espai Carmen Thyssen dentro de la exposición de esculturas Entre obras, diálogos prefigurados con la Colección Carmen Thyssen, una muestra que se inauguró el pasado 5 de julio y se podrá visitar hasta octubre de 2024 en el Museo Monasterio de Sant Feliu de Guíxols, en Costa Brava (Girona).

Pepa Poch, cuya relación con Lanzarote data desde hace más de dos décadas, expone 26 piezas de cerámica aborigen lanzaroteña bajo el título de Aboriginal Land, Lanzarote 2021. From what past is the future (De qué pasado es el futuro), junto a obras de Eduardo Chillida, Cristina Iglesias, Jaume Plensa, Juan Miguel Quiñones, Samuel Salcedo, Susana Solano y Manolo Valdés, entre otros artistas.