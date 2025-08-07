El Cabildo de Lanzarote ha dado la bienvenida oficial este jueves, 7 de agosto, a los siete niños y la niña saharauis, participantes en el programa ‘Vacaciones en Paz’, una iniciativa que busca ofrecer un respiro a menores que viven en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia. La recepción tuvo lugar en la sede de Presidencia del Cabildo y contó con la presencia de la vicepresidenta, María Jesús Tovar, el consejero de Bienestar Social, Marci Acuña, y el representante de la Delegación Saharaui, Alisalem Sidi Zein.