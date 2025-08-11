La localidad de Playa Honda, en el municipio de San Bartolomé, ya tiene completamente operativo desde este lunes, 11 de agosto, el vial de paso inferior bajo la LZ-2. Esta actuación, liderada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, ha supuesto una inversión de 3,8 millones de euros y culmina con la puesta en servicio de un eje transversal clave entre la zona residencial y el área industrial y comercial de Playa Honda.

El nuevo paso inferior, paralelo al anterior, permitirá aliviar notablemente el tráfico en las concurridas glorietas del enlace de Playa Honda, facilitando no solo la circulación de vehículos, sino también el tránsito cómodo y seguro de peatones y ciclistas.