A sus 22 años, la dj lanzaroteña Daya Dadlani se ha consolidado en Madrid como creadora de las coffee parties, eventos diurnos donde la música electrónica y el café de especialidad se convierten en los protagonistas, dejando a un lado las bebidas alcohólicas y promoviendo un ambiente sano a través de la iniciativa Groove n’ Coffee. Acaba de estrenar su proyecto en Canarias con el evento que celebró el pasado 9 de agosto en Beach Bar Surfer Food Famara, en Caleta de Famara (municipio de Teguise), en Lanzarote (en este vídeo junto a uno de los eventos celebrado en Madrid).