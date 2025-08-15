Teresa Borges y Antonio Niz rememoraron este jueves en el parque José Ramírez Cerdá la figura de José Borges Cabrera en el emotivo pregón de las fiestas de San Ginés dedicadas a un hombre bueno, honesto, emblema de la cultura insular, fundador y director de la Parranda Marinera Amigos de Portonao, que falleció a los 91 años el pasado febrero.

Ante una nutrida presencia de público, fue su hija Teresa la encargada de leer el pregón, mientras que Antonio Niz, miembro de Amigos de Porto Nao realizó un recordatorio de todos los integrantes que ha pasado por la parranda y que han fallecido o ya no continúan en ella.