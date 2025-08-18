El Cabildo de Lanzarote ha solicitado la presencia de la unidad canina del Cabildo de Gran Canaria, especializada en la detección de veneno, para apoyar las labores de indagación en torno a los recientes casos de envenenamiento de fauna detectados en las localidades de Máguez, Guinate, Gayo y Ye, en el municipio de Haría.

El equipo, integrado por dos agentes del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria y dos perros adiestrados, ha acompañado durante varios días a los agentes de Medio Ambiente de Lanzarote en inspecciones sobre el terreno afectado. Su objetivo ha sido localizar cebos o fauna presuntamente envenenada en las áreas donde se han registrado los hallazgos anteriores.