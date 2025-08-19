El municipio de Tías ha dado un paso adelante en su estrategia de revitalización urbana al abrir la licitación para la explotación del conocido minigolf San Antonio, un inmueble situado en la Avenida de las Playas número 92, junto al hotel San Antonio, en pleno corazón turístico de Puerto del Carmen.

Con una superficie de 1.300 metros cuadrados, el nuevo espacio integrará zonas de ocio tales como un bar-terraza, piscina, vestuarios, solárium y un acceso directo al mar, transformando un área hasta ahora en desuso en un espacio pensado para el disfrute tanto de residentes como visitantes.