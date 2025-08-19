El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, se ha comprometido a seguir comprando suelo y cederlo al Gobierno de Canarias para la construcción de nuevas promociones de vivienda pública en la isla, un anuncio que realizaba durante su visita a las obras de edificación de las 201 viviendas de titularidad autonómica que se construyen actualmente en el barrio arrecifeño de Maneje.

"Ahora, las 201 viviendas de Arrecife serán una realidad en los próximos meses para darlas en régimen de alquiler asequible a las familias de Lanzarote y La Graciosa”, comentaba Oswaldo Betancort en el recorrido por el interior de unas construcciones que afrontan su recta final.