El municipio de Tías, en Lanzarote, fue escenario hace un mes del nuevo timelapse que acaba de publicar en sus redes sociales el astrofotógrafo lanzaroteño Gustavo Medina, en esta ocasión con la calima como protagonista. Medina destaca cómo este fenómeno atmosférico, habitual en Canarias, puede convertirse en el mejor aliado de quienes buscan retratar la belleza del atardecer (en este vídeo desde Testeina) o el amanecer.

Según explica Medina, la calima actúa como un filtro natural que suaviza la intensidad de la luz solar. Esto permite que se pueda fotografiar el disco solar sin que la imagen salga sobreexpuesta o "quemada".