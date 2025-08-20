Playa Bastián, en Costa Teguise, la localidad turística lanzaroteña en la que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pasa sus vacaciones de verano en la residencia La Mareta junto a su familia desde el pasado 2 de agosto, amaneció ayer, martes 19 de agosto, con alrededor de medio centenar de sombrillas de color negro en la arena con una foto del jefe del Ejecutivo y la palabra "corrupto". La asociación española ultraconservadora Hazte Oír (HO) llevó a cabo la citada protesta en el citado arenal, que se ubica a unos dos kilómetros de distancia de La Mareta.

El viento que soplaba este martes en Costa Teguise levantó varios parasoles y "muchos acabaron en el mar", señalan fuentes del Ayuntamiento de Teguise.