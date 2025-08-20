La historia del barrio de Titerroy en Arrecife se ha convertido en un triste ejemplo de cómo la burocracia, la desatención y la falta de compromiso institucional pueden marcar generaciones. Han pasado ya 16 años desde el derrumbe, el 28 de julio de 2009, del techo de una vivienda ubicada en el número 40 de la calle Timbayba, suceso que desencadenó una serie de desalojos y dejó a decenas de familias sin hogar y, hasta la fecha, sin respuesta real a sus necesidades más básicas, denuncia Ismael Montero, presidente de la Asociación de Vecinos de Titerroy. El reciente fallecimiento de Candelaria Díaz, quién vivió en la citada casa y madre del hombre fallecido, vuelve a poner en el foco la situación que viven muchas familias de Titerroy.