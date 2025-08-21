La capital de Lanzarote vivió una noche memorable durante las Fiestas de San Ginés 2025 gracias al concierto ofrecido por el reconocido dúo sevillano Los del Río en el emblemático Parque José Ramírez Cerdá. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Arrecife, colmó la capacidad del recinto, confirmando la enorme expectación que genera este grupo entre el público canario y visitante.

Durante casi dos horas, Arrecife vibró con Rafael Ruiz y Antonio Romero al ritmo de clásicos como Macarena, Sevilla tiene un color especial, Caballo Viejo, Me va, me va, Tengo el corazón roto”y Abuela Rosario” El público, entregado y participativo, disfrutó de un espectáculo lleno de energía, emociones y constantes referencias cariñosas a la ciudad anfitriona.