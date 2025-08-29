El Cabildo insular, a través de su Área de Comercio y con la colaboración de la Federación Interinsular de la Pequeña y Mediana Empresa de Lanzarote (Felapyme), ha presentado este viernes la cuarta edición de la campaña 'Bonos Consume Lanzarote'.

La previsión para 2025 es poner a disposición un total de 12.900 bonos, lo que implica un incremento de 3.400 bonos respecto al año anterior. La campaña establece el siguiente calendario: Inscripción de comercios: del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2025, para negocios de Lanzarote y La Graciosa. Venta y canje de bonos: del 19 de septiembre al 15 de noviembre de 2025.