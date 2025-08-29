El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, abandonó Lanzarote el pasado lunes, 25 de agosto, tras disfrutar de un periodo de descanso de poco más de tres semanas en La Mareta, ubicada en Costa Teguise, junto a su familia.

Días antes de que finalizara su estancia en la isla de los volcanes, el 19 de agosto, y a poco más de un kilómetro de La Mareta, la Asociación Hazte Oír instaló alrededor de medio centenar de sombrillas negras con una foto del jefe del Ejecutivo acompañada de la palabra "Corrupto" en el arenal de Playa Bastián. La pasada jornada, jueves 28 de agosto, esa misma organización colocó una veintena de esas mismas sombrillas en la playa de Papagayo (en el vídeo), la más famosa de Lanzarote, en el municipio sureño de Yaiza. El día anterior una furgoneta con un gran vinilo con la cara de Pedro Sánchez y y las palabras "Sanchéz Corrupto" se paseó por Arrecife (en las imágenes) y otros lugares de Lanzarote.