El PSOE de Tinajo (partido en la oposición municipal) ha mostrado su preocupación y rechazo tras las declaraciones realizadas por el alcalde, Jesús Machín, durante el último pleno municipal. El regidor reconoció que, en situaciones de conflicto relacionadas con violencia de género, da instrucciones para alojar a los presuntos agresores en hoteles con el objetivo de evitar su detención por parte de la Policía Local, denuncia el PSOE.

El propio alcalde explicó públicamente que esta práctica se ha realizado en más de una ocasión empleando recursos públicos.