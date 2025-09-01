Un hombre de 60 años sufrió una parada cardiorrespiratoria en un complejo de apartamentos turísticos de Tinajo el pasado 19 de agosto. Según ha informado el Centro Coodinador de Emergencias en un comunicado, el trabajador de recepción del hotel explicó al coordinador que había localizado al afectado en su habitación en parada cardiorrespiratoria.

En una llamada con el 112, el enfermero coordinador de Emergencias explicó al alertante cómo practicarle maniobras de reanimación básicas, realizando compresiones torácicas, hasta la llegada de los recursos sanitarios.

De forma paralela, desde Emergencias se informó a la Policía Local de Tinajo para que trasladará al recinto turístico el Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA) con el que cuentan, para continuar con la atención al afectado. Los agentes junto a los primeros intervinientes realizaron varias descargas con el desfibrilador que, junto con las maniobras de reanimación avanzadas, consiguieron revertir la parada cardiorrespiratoria.

