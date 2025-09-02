El Ayuntamiento de Arrecife, a través de la Concejalía de Bienestar Social, ha tomado medidas decisivas para mejorar el servicio del comedor social que presta apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad en el municipio. A través de un nuevo contrato de atención alimentaria y apoyo social, el consistorio busca garantizar la igualdad, la inclusión y la dignidad de los usuarios, respondiendo a las necesidades sociales actuales.

Dos de las novedades más relevantes en el marco de este contrato es la inclusión de duchas en las instalaciones y reparto de comida a domicilio.