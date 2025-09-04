La parcela 216, de más de 35.000 metros cuadrados y situada entre la Avenida de Las Palmeras y la Avenida del Mar de Costa Teguise, alberga un esqueleto urbanístico de un hotel inacabado que se ha convertido en ejemplo de ilegalidad urbanística y mala gestión municipal. Según el portavoz socialista, Marcos Bergaz, esta construcción inacabada y su entorno sin mantener constituyen una “herida para el municipio”.

El vallado perimetral de la obra en muchos casos está deteriorado, es insuficiente o directamente inexistente y hay socavones y terraplenes de hasta seis metros de profundidad.