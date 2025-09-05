El Cabildo de Lanzarote, en su compromiso por preservar y difundir las tradiciones insulares, ha lanzado un vídeo promocional con motivo de la próxima Romería de Dolores. Esta pieza audiovisual, impulsada desde las áreas de Cultura y Artesanía de la institución, combina el humor característico de los humoristas canarios Darío López y Nacho Peña con un homenaje a la identidad y el legado de la isla. El mensaje, claro y directo, busca invitar a la ciudadanía a participar de la romería “con fundamento”, es decir, respetando las costumbres y la esencia de la ofrenda a la patrona de Lanzarote. La Romería de Los Dolores, en honor a la patrona de Lanzarote, se celebrará el sábado 13 de septiembre.