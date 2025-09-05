Una delegación institucional y empresarial de Lanzarote ha dado un paso decisivo para posicionar productos gourmet de la isla en el competitivo mercado de Estados Unidos.

El Cabildo, junto a la Cámara de Comercio y entidades turísticas y culturales, ha logrado avanzar en la inclusión de varias empresas lanzaroteñas en la cadena de supermercados HEB, una de las más importantes del sur de EE.UU. y México. Durante su estancia en San Antonio (Texas), presentaron una variada oferta de productos como vinos volcánicos, quesos artesanales, mermeladas, mojos, sales marinas, aloe vera y repostería tradicional.