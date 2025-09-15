Los conductores del servicio público de guaguas interurbano en la isla de Lanzarote han iniciado este lunes, 15 de septiembre, festividad de la Virgen de Los Dolores, patrona insular, una huelga con carácter indefinido para exigir mejoras laborales. Entre otras reivindicaciones exigen que se les equipare el sueldo a los conductores de Gran Canaria. La protesta es de carácter provincial.

La Asociación del Transporte denuncia que en Fuerteventura han sido vandalizadas 8 guaguas en Corralejo, La Oliva, El Cotillo y La Vega, que han afectado a las 11 primeras expediciones en 4 lineas. en Lanzarote han sido atacadas 3 guaguas en Tinajo y Haría, según su información.