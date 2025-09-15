La Romería de Los Dolores reunió el sábado 13 de septiembre a miles de fieles y peregrinos en Mancha Blanca (municipio de Tinajo), en una de las celebraciones más sentidas y multitudinarias en Lanzarote. La peregrinación hacia la patrona de Lanzarote, también venerada como Virgen de los Volcanes, se vivió en un ambiente de fervor, unidad y respeto por la tradición.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, y la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, entre las autoridades que participaron en la peregrinación, que contó con la participaron de romeros de Lanzarote, La Graciosa y otras islas del Archipiélago. La jornada culminó con el esperado Baile del Romero.