El Cabildo de Lanzarote, en el marco de la feria en Mancha Blanca (Tinajo), ha entregado los Premios Artesanía Lanzarote 2025, que buscan visibilizar y valorar el trabajo artesanal. Los galardonados fueron: Premio a la Trayectoria para Julián Rodríguez Rodríguez; Premio al Talento Joven y Relevo Generacional a Santiago Ramírez Curbelo; y Premio de Decoración al Stand del Artesano Paco Dorta.

Estas distinciones pusieron en valor la labor silenciosa pero imprescindible de quienes mantienen viva la herencia cultural y los oficios tradicionales de Lanzarote, destaca el Cabildo.