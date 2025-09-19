Arraque de las obras de la Residencia de Mayores en Tahiche (Lanzarote)

C. L.

C. L.

La construcción de la Residencia de Mayores de Tahiche con 125 plazas (75 para personas con alto requerimiento y 50 para el centro de día) ha arrancado este viernes. Este nuevo servicio, que se distribuirá en cuatro edificios, supondrá un crecimiento del 25% en la actual oferta de plazas sociosanitarias en Lanzarote, que superará el millar. El presidente canario, Fernando Clavijo, y el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, entre otras autoridades, han visitado las obras este viernes. La empresa SATOCAN ejecutará los trabajos por 16 millones de euros y el plazo previsto es de 24 meses.

