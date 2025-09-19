C. L.

Arraque de las obras de la Residencia de Mayores en Tahiche (Lanzarote)

La construcción de la Residencia de Mayores de Tahiche con 125 plazas (75 para personas con alto requerimiento y 50 para el centro de día) ha arrancado este viernes. Este nuevo servicio, que se distribuirá en cuatro edificios, supondrá un crecimiento del 25% en la actual oferta de plazas sociosanitarias en Lanzarote, que superará el millar. El presidente canario, Fernando Clavijo, y el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, entre otras autoridades, han visitado las obras este viernes. La empresa SATOCAN ejecutará los trabajos por 16 millones de euros y el plazo previsto es de 24 meses.