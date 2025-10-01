La Provincia

Yaiza otorga el Premio Turismo 2025 al fotógrafo Gustavo Medina

El municipio de Yaiza celebró este martes en Playa Blanca su Gala del Turismo concediendo el Premio Turismo 2025 a Gustavo Medina, cuya obra fotográfica nos regala imágenes impresionantes del paisaje de Yaiza y Lanzarote, mientras que sus vídeos, a través de la técnica de cámara rápida o time-lapse, revelan aconteceres que son imposibles de percibir por el ojo humano. El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, exaltó no solo la calidad de la propuesta estética de Gustavo Medina y lo que representa como plataforma de promoción turística, sino el compromiso del artista con la conservación y protección del medio natural: "su obra redescubre el paisaje insular, un imán para los sentidos y una voz de protesta contra la insensibilidad".