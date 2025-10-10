Otras

El proyecto de restauración de las cumbres de Famara logra un premio nacional

El proyecto de restauración de las cumbres de Famara (Lanzarote), desarrollado por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER 2014-2020), ha resultado ganador del concurso nacional ‘Europa se siente’, con seis categorías, resultando ganador de la categoría ‘Europa se siente verde’. El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, valora el galardón.