El proyecto de restauración de las cumbres de Famara logra un premio nacional
El proyecto de restauración de las cumbres de Famara (Lanzarote), desarrollado por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER 2014-2020), ha resultado ganador del concurso nacional ‘Europa se siente’, con seis categorías, resultando ganador de la categoría ‘Europa se siente verde’. El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, valora el galardón.