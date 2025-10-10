Tráiler del documental ‘San Marcial de Rubicón, voces enterradas en el jable’

Desenfoque Producciones/G. C.

El documental ‘San Marcial de Rubicón, voces enterradas en el jable’, encargado por el proyecto de investigación en el yacimiento arqueológico de San Marcial de Rubicón (Yaiza) a Desenfoque Producciones, desvela en qué circunstancias se produjeron los hallazgos de restos de cuerpos humanos en uno de los cementerios descubiertos en el yacimiento, su tratamiento y el trabajo posterior desarrollado por los científicos en laboratorio.

