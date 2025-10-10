Desenfoque Producciones/G. C.

Tráiler del documental ‘San Marcial de Rubicón, voces enterradas en el jable’

El documental ‘San Marcial de Rubicón, voces enterradas en el jable’, encargado por el proyecto de investigación en el yacimiento arqueológico de San Marcial de Rubicón (Yaiza) a Desenfoque Producciones, desvela en qué circunstancias se produjeron los hallazgos de restos de cuerpos humanos en uno de los cementerios descubiertos en el yacimiento, su tratamiento y el trabajo posterior desarrollado por los científicos en laboratorio.