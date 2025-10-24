Futuro centro de atención social en el barrio de Altavista (Arrecife) que gestionará Cáritas Lanzarote
El Centro de Atención Integral de Altavista, promovido por Cáritas Diocesana está subvencionado por el Cabildo de Lanzarote con una inversión de 8 millones de euros y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Arrecife. Tendrá una capacidad para atender a más de 180 personas al día en la residencia para mayores dependientes, centro de día, comedor social, banco de alimentos, viviendas de emergencia y centro de formación ocupacional.
