C. L.

Conferencia Mundial de Turismo Sostenible +30 en Lanzarote

La isla de Lanzarote se ha convertido este viernes en el epicentro del debate global sobre sostenibilidad y turismo responsable con la inauguración de la Carta Mundial del Turismo Sostenible +30. Este evento, celebrado en Jameos del Agua, reunió a dignatarios y especialistas en turismo de diversas partes del mundo, reafirmando el liderazgo de Lanzarote en la promoción de un turismo que respetará el medio ambiente y ayudará a las comunidades locales.