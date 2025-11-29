N. G.

Belén Municipal de Yaiza 2025

El municipio de Yaiza inauguró el pasado viernes su belén municipal en una ubicación excepcional recreada para la ocasión: en el interior de una caldera volcánica que se sitúa cerca de la Plaza de Los Remedios. Esta instalación (la mayor de Lanzarote), que abarca una superficie de 400 metros cuadrados, incluye una representación de distintos lugares del municipio sureño y de Arrecife. Este año cuenta también con una cascada y un sendero visitable. Más información