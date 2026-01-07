José Miguel Arráez Guadalupe

Manto verde en el norte de Lanzarote tras las lluvias de diciembre de 2025

Lanzarote, conocida por sus tonos ocres y negros de origen volcánico, ha experimentado estos días una transformación llamativa. Las lluvias de diciembre y los primeros cinco días de enero han despertado una tierra que responde con rapidez, y el verde comienza a cubrir terrenos y laderas, ofreciendo una imagen poco habitual pero muy apreciada por residentes y visitantes, como el paisaje del municipio de Haría (con casi 120 litros acumulados por metro cuadrado) de este vídeo. Más información