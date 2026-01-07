Secciones

Es noticia
Asesinato Las Palmas de Gran CanariaAccidente mortal Gran CanariaPrimer premio Lotería El NiñoHuella franquistaTiempo en CanariasUD Las Palmas
instagramlinkedin
Manto verde en el norte de Lanzarote tras las lluvias de diciembre de 2025

Manto verde en el norte de Lanzarote tras las lluvias de diciembre de 2025

José Miguel Arráez Guadalupe

Manto verde en el norte de Lanzarote tras las lluvias de diciembre de 2025

José Miguel Arráez Guadalupe

Haría
RRSS WhatsAppCopiar URL

Lanzarote, conocida por sus tonos ocres y negros de origen volcánico, ha experimentado estos días una transformación llamativa. Las lluvias de diciembre y los primeros cinco días de enero han despertado una tierra que responde con rapidez, y el verde comienza a cubrir terrenos y laderas, ofreciendo una imagen poco habitual pero muy apreciada por residentes y visitantes, como el paisaje del municipio de Haría (con casi 120 litros acumulados por metro cuadrado) de este vídeo. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents