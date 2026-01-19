G.C.

Investigaciones subacuáticas del yacimiento del Rubicón, en Lanzarote

La investigación arqueológica en San Marcial de Rubicón (Yaiza, Lanzarote) se expande hacia el mar con las primeras prospecciones subacuáticas visuales en el sector costero comprendido entre Punta de Papagayo y Playa de las Mujeres. El objetivo de esta nueva fase es determinar y documentar la posible existencia de restos materiales vinculados a la expedición franconormanda que dio inicio al proceso de conquista de Canarias en el siglo XV.