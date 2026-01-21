C. L.

Lanzarote, en la inauguración de FITUR 2026

Lanzarote ha arrancado su participación en FITUR 2026, una de las ferias internacionales de turismo más relevantes del sector, con un mensaje definido y coherente: consolidar un modelo turístico sostenible, de alto valor añadido y centrado en las personas. La isla aprovecha este escaparate internacional para reafirmar una estrategia que prioriza la calidad frente a la cantidad y que busca equilibrar el desarrollo económico con la protección del territorio y el bienestar de la población local. Más información