C. L.

Lanzarote saca del mercado casi 900 viviendas vacacionales ilegales

El Cabildo de Lanzarote ha logrado retirar del mercado turístico 896 viviendas vacacionales en apenas un año como resultado de una intensificación de las labores de inspección y control administrativo, ha informado la institución este miércoles. La medida ha supuesto una reducción significativa del número de alojamientos de este tipo registrados en la isla, que han pasado de 8.209 en diciembre de 2024 a 7.313 en diciembre de 2025, según datos oficiales del registro insular. Más información