P. L. Y.

Turistas acceden a Los Charcones (Yaiza), pese a la prohibición por el fuerte oleaje en el sur de Lanzarote

La costa de Lanzarote continúa siendo escenario de imprudencias por parte de turistas que desoyen las alertas de seguridad. Esta vez, un grupo de visitantes ignoró las indicaciones y accedió a la zona de Los Charcones (Yaiza), un área restringida y peligrosa, donde el pasado domingo un joven turista estadounidense perdió la vida en la zona de las piscinas naturales debido a las fuertes corrientes y las condiciones del mar. Más información