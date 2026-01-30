Rosa García (@rosagvnocturnas)

Así se hizo en Lanzarote la fotografía 'Sinfonía de luz', galardonada con un premio internacional

La fotografía creativa nocturna vuelve a situar a Lanzarote en el mapa internacional gracias al trabajo de la fotógrafa canaria Rosa García, quien en diciembre de 2025 obtuvo el primer premio en el concurso internacional de lightpainting impulsado por el fotógrafo Charlie Wallertz. La obra premiada se titula Sinfonía de Luz y fue realizada en la antigua rofera de Teseguite (municipio de Teguise), en Lanzarote. Más información